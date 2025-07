Si deve seguirla per guarire nei cruciverba: la soluzione è Cura

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si deve seguirla per guarire' è 'Cura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CURA

Curiosità e Significato di Cura

Perché la soluzione è Cura? La parola cura indica l'attenzione e l'insieme di pratiche dedicate al benessere e alla guarigione di una persona o di un problema. È ciò che si applica per migliorare la salute, prevenire il peggioramento o risolvere una difficoltà. Seguirla significa affidarsi alle giuste attenzioni e trattamenti per ritrovare equilibrio e vitalità, perché a volte, per guarire, bisogna semplicemente prendersi cura di sé.

Come si scrive la soluzione Cura

Non riesci a risolvere la definizione "Si deve seguirla per guarire"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I P E N E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANIERE" PANIERE

