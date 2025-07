Custodiscono i compiti degli scolari nei cruciverba: la soluzione è Quaderni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Custodiscono i compiti degli scolari' è 'Quaderni'.

QUADERNI

Curiosità e Significato di Quaderni

La soluzione Quaderni di 8 lettere

Perché la soluzione è Quaderni? I quaderni sono strumenti fondamentali per gli studenti, poiché custodiscono appunti, esercizi e compiti, aiutandoli a organizzare e conservare le proprie conoscenze. Sono come un diario personale del percorso scolastico, che accompagna i ragazzi nel loro studio quotidiano e permette di rivedere facilmente quanto appreso. In sintesi, i quaderni sono alleati indispensabili per imparare e crescere.

Come si scrive la soluzione Quaderni

La definizione "Custodiscono i compiti degli scolari" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

