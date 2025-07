Costituite, composte nei cruciverba: la soluzione è Formate

FORMATE

Curiosità e Significato di Formate

La parola Formate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Formate? Formate significa qualcosa che è stato plasmato, modellato o disposto in una determinata forma. Può riferirsi a oggetti, strutture o anche concetti, indicando che sono stati creati o organizzati seguendo un certo schema. È un termine molto usato in vari contesti, dall'arte alla tecnologia, per descrivere ciò che ha assunto una configurazione definita. Insomma, rappresenta la fase in cui qualcosa prende forma e si definisce chiaramente.

Come si scrive la soluzione Formate

La definizione "Costituite, composte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

