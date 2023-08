Composte di vari ingredienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composte di vari ingredienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MISTE

Significato/Curiosita : Composte di vari ingredienti

Anche una portata per i loro cani usando gli avanzi degli ingredienti. ingredienti: costolette di agnello, yogurt magro, cozze verdi, melanzana, fagiolini... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. le arti marziali miste (in inglese mixed martial arts, in acronimo mma) sono uno sport da combattimento...