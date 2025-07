Città italiana famosa per i suoi canali nei cruciverba: la soluzione è Venezia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città italiana famosa per i suoi canali' è 'Venezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENEZIA

Curiosità e Significato di Venezia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Venezia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Venezia.

Perché la soluzione è Venezia? Venezia è una città unica al mondo, nota per i suoi meravigliosi canali che attraversano l'intera struttura urbana, anziché le tradizionali strade. Questa caratteristica la rende un luogo affascinante e romantico, dove spostarsi in gondola è un'esperienza indimenticabile. La sua bellezza e il suo fascino senza tempo la rendono una meta imperdibile per chi cerca cultura, arte e atmosfere suggestive.

Come si scrive la soluzione Venezia

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N G E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GREEN" GREEN

