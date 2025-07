C è quello finanziario e quello idrogeologico nei cruciverba: la soluzione è Dissesto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'C è quello finanziario e quello idrogeologico' è 'Dissesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISSESTO

Curiosità e Significato di Dissesto

Vuoi sapere di più su Dissesto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Dissesto.

Perché la soluzione è Dissesto? Il disastro si riferisce a situazioni di grave instabilità del territorio, spesso causate da problemi finanziari o eventi idrogeologici come alluvioni e frane. È un termine che indica il deterioramento dell'ambiente naturale e delle strutture umane, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere delle persone. In sostanza, rappresenta un grave squilibrio che richiede interventi urgenti per ripristinare l'equilibrio.

Come si scrive la soluzione Dissesto

Hai trovato la definizione "C è quello finanziario e quello idrogeologico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

