Barca con due prue nei cruciverba: la soluzione è Canoa

Home / Soluzioni Cruciverba / Barca con due prue

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Barca con due prue' è 'Canoa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOA

Curiosità e Significato di Canoa

Approfondisci la parola di 5 lettere Canoa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canoa? Canoa è un'imbarcazione leggera e stretta, usata per navigare acque calme o agitate. Si muove con pagaiate e richiede equilibrio e tecnica. Ideale per escursioni e sport acquatici, la canoa rappresenta libertà e avventura, permettendo di scoprire paesaggi nascosti e vivere emozioni uniche sull'acqua. In breve, è il mezzo perfetto per esplorare e divertirsi in natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno due prueIl piccolo traghetto con due prue apribiliBarche con due prueNative della città dei due mariLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Canoa

La definizione "Barca con due prue" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O O S L D I S C O O I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLOSSO DI RODI" COLOSSO DI RODI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.