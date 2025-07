Barche con due prue nei cruciverba: la soluzione è Canoe

Home / Soluzioni Cruciverba / Barche con due prue

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Barche con due prue' è 'Canoe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOE

Curiosità e Significato di Canoe

Approfondisci la parola di 5 lettere Canoe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canoe? Barche con due prue si riferisce a imbarcazioni dotate di due prua, ovvero le parti anteriori che affiorano dall'acqua. In italiano, canoa rappresenta questa tipologia di imbarcazione leggera, spesso usata per escursioni o sport acquatici. È un mezzo semplice e versatile, ideale per esplorare fiumi e laghi in modo tranquillo e diretto. La parola richiama quindi un modo tradizionale di navigare, immersi nella natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno due prueIl piccolo traghetto con due prue apribiliBarca con due prueÈ mobile in certe barche a velaNative della città dei due mari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Canoe

Hai davanti la definizione "Barche con due prue" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O O S T S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOTTESO" SOTTESO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.