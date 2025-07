Angustiano l avaro nei cruciverba: la soluzione è Spese

SPESE

Curiosità e Significato di Spese

Hai risolto il cruciverba con Spese? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Spese.

Perché la soluzione è Spese? Spese indica le somme di denaro che si spendono per acquisti, servizi o esigenze quotidiane. Sono gli esborsi necessari per mantenere uno stile di vita o svolgere attività varie. Gestire bene le spese permette di controllare il budget e risparmiare nel tempo. In sostanza, rappresentano tutto ciò che si acquista e si paga nel corso della vita.

Come si scrive la soluzione Spese

Non riesci a risolvere la definizione "Angustiano l avaro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

E Empoli

S Savona

E Empoli

