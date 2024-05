avido avaro

Aggettivo

Curiosità su: Uno zucchero esoso, o più semplicemente un esoso, è un glucide monosaccaride composto da sei atomi di carbonio, avente formula chimica C6H12O6. Gli esosi rappresentano la categoria di monosaccaridi più comuni in natura. Gli esosi sono classificati attraverso i gruppi funzionali che presentano. Si distinguono così 16 aldoesosi (8 coppie di enantiomeri), che presentano una aldeide in posizione 1, ed 8 chetoesosi (4 coppie di enantiomeri) con un chetone in posizione 2. Alcune molecole come il D-altrosio fra gli aldoesosi e il D-allulosio fra i chetosi, non esistono in natura e sono state sintetizzate dai chimici in laboratorio.

esoso m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

e | sò | so

Pronuncia

IPA: /e'zzo/ o IPA: /e'zzo/

Etimologia / Derivazione

dal latino exosus cioè "odioso"

Sinonimi

avaro, tirchio, avido, gretto, ingordo, sordido, spilorcio, taccagno, pitocco, meschino

(di prezzo) costoso, caro, alto, esagerato, eccessivo, esorbitante, salato

Contrari

generoso, magnanimo, liberale, disinteressato

basso, poco costoso, modesto, accessibile, modico

moderato, onesto, prodigo





Parole derivate

esosamente, esosità

Termini correlati

odioso, antipatico, malvisto