Alberello giapponese in miniatura nei cruciverba: la soluzione è Bonsai

Home / Soluzioni Cruciverba / Alberello giapponese in miniatura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alberello giapponese in miniatura' è 'Bonsai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BONSAI

Curiosità e Significato di Bonsai

La parola Bonsai è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bonsai.

Perché la soluzione è Bonsai? Il bonsai è un'arte giapponese che consiste nel coltivare alberi in miniatura, creando delle vere e proprie sculture viventi. Questa tecnica richiede pazienza e maestria, poiché permette di apprezzare la bellezza della natura in uno spazio ridotto. Rappresenta equilibrio, armonia e cura, trasformando un semplice albero in un'opera d'arte naturale da ammirare ogni giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tecnica giapponese di massaggiUn locale pubblico giapponese con le geisheImportante marca giapponese di orologiCreature del folclore giapponeseShusaku narratore giapponese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bonsai

Hai trovato la definizione "Alberello giapponese in miniatura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

N Napoli

S Savona

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E G F O O A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GEOGRAFO" GEOGRAFO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.