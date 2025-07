Al cinema si guarda, in cucina è trasparente nei cruciverba: la soluzione è Pellicola

PELLICOLA

Curiosità e Significato di Pellicola

Vuoi sapere di più su Pellicola? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Pellicola.

Perché la soluzione è Pellicola? Pellicola indica un sottile strato trasparente, come quello che trovi sui film cinematografici o sulle pellicole alimentari in cucina. È un rivestimento invisibile che protegge, conserva o permette di visualizzare senza alterare. In parole semplici, è una barriera sottile e trasparente che svolge funzioni fondamentali in vari contesti, rendendo il suo ruolo essenziale nella vita quotidiana e nei media.

Come si scrive la soluzione Pellicola

Se "Al cinema si guarda, in cucina è trasparente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

