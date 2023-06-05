Le statue femminili poste a sostegno dell architrave nei cruciverba: la soluzione è Cariatidi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le statue femminili poste a sostegno dell architrave' è 'Cariatidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CARIATIDI
Curiosità e Significato di Cariatidi
Hai risolto il cruciverba con Cariatidi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Cariatidi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Statue femminili a sostegno di traviLe enormi statue dell isola di PasquaLe gigantesche statue dell isola di PasquaStatue di sostegnoLa località dell Egitto i cui templi hanno enormi statue scolpite nella roccia
Come si scrive la soluzione Cariatidi
Non riesci a risolvere la definizione "Le statue femminili poste a sostegno dell architrave"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 9 lettere della soluzione Cariatidi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Z A N Z A R A
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.