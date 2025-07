Una faccina utilizzata nei messaggi mandati tramite WhatsApp nei cruciverba: la soluzione è Emoticon

Home / Soluzioni Cruciverba / Una faccina utilizzata nei messaggi mandati tramite WhatsApp

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una faccina utilizzata nei messaggi mandati tramite WhatsApp' è 'Emoticon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMOTICON

Curiosità e Significato di Emoticon

Non fermarti alla soluzione! Conosci Emoticon più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Emoticon.

Perché la soluzione è Emoticon? L'emoticon è un insieme di simboli e caratteri tipografici usati per esprimere emozioni o stati d'animo nei messaggi digitali. Spesso rappresentano faccine, smile o altre espressioni, rendendo le conversazioni più vivaci e immediate. Utilizzate soprattutto su WhatsApp e social media, le emoticon aiutano a comunicare sentimenti in modo rapido e efficace, arricchendo il tono delle parole scritte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una faccina utilizzata da chi scrive sul computerMessaggi inviati tramite cellulareUna faccina su WhatsAppViene utilizzata per la produzione di candeleUna faccina come :-

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Emoticon

Non riesci a risolvere la definizione "Una faccina utilizzata nei messaggi mandati tramite WhatsApp"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

M Milano

O Otranto

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I D O N E C F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIDENCO" FIDENCO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.