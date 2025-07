Il recupero all istruzione di chi ne è stato escluso nei cruciverba: la soluzione è Scolarizzazione

SCOLARIZZAZIONE

Curiosità e Significato di Scolarizzazione

Perché la soluzione è Scolarizzazione? La parola scolarizzazione indica il processo di integrazione e recupero di chi, per vari motivi, è stato escluso dal percorso educativo. Significa offrire opportunità di apprendimento a chi ha interrotto o non ha potuto seguire un'istruzione, favorendo inclusione e crescita personale. È un impegno importante per costruire società più giuste e aperte a tutti, perché ogni individuo merita di poter imparare e migliorarsi.

Come si scrive la soluzione Scolarizzazione

Hai davanti la definizione "Il recupero all istruzione di chi ne è stato escluso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

