Lo sono i tonni e le galline nei cruciverba: la soluzione è Ovipari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i tonni e le galline' è 'Ovipari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVIPARI

Curiosità e Significato di Ovipari

Vuoi sapere di più su Ovipari? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ovipari.

Perché la soluzione è Ovipari? Gli ovipari sono organismi che si riproducono deposto le uova, come le galline e molti pesci, tra cui i tonni. Questo termine indica chi depone le uova per dare origine a nuove generazioni, differenziandosi da chi partorisce già in forma di piccolo. Conoscere questa parola aiuta a capire le diverse strategie riproduttive del regno animale, un aspetto affascinante della natura.

Come si scrive la soluzione Ovipari

Se "Lo sono i tonni e le galline" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

V Venezia

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G O L T I T G O O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EGITTOLOGO" EGITTOLOGO

