Serviva per registrazioni di programmi televisivi nei cruciverba: la soluzione è Video Cassetta

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Serviva per registrazioni di programmi televisivi' è 'Video Cassetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIDEO CASSETTA

Curiosità e Significato di Video Cassetta

Hai risolto il cruciverba con Video Cassetta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Video Cassetta.

Perché la soluzione è Video Cassetta? Una video cassetta è un supporto che permette di registrare e conservare programmi televisivi, film o altri contenuti audiovisivi. Utilizzata principalmente dagli anni '80 e '90, questa cassetta in plastica contiene un nastro magnetico su cui si possono salvare trasmissioni da riprodurre successivamente. È stata uno dei mezzi più popolari per archiviare e rivedere i propri programmi preferiti.

Come si scrive la soluzione Video Cassetta

Se "Serviva per registrazioni di programmi televisivi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

I Imola

D Domodossola

E Empoli

O Otranto

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

