LUME

Curiosità e Significato di Lume

Perché la soluzione è Lume? LUME indica la fonte di luce, simbolo di chiarezza e comprensione. È ciò che ci permette di vedere e interpretare il mondo intorno a noi, sia fisicamente che mentalmente. In senso figurato, rappresenta la ragione e la scoperta, guidandoci attraverso le tenebre dell’ignoranza verso la conoscenza. Insomma, il lume è la chiave per illuminare il cammino della mente.

Come si scrive la soluzione Lume

L Livorno

U Udine

M Milano

E Empoli

