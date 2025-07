Peter che ha diretto L attimo fuggente nei cruciverba: la soluzione è Weir

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Peter che ha diretto L attimo fuggente' è 'Weir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

WEIR

Curiosità e Significato di Weir

Vuoi sapere di più su Weir? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Weir.

Perché la soluzione è Weir? Weir è un termine inglese che indica una diga o un ostacolo naturale o artificiale che interrompe il flusso di un corso d'acqua. È anche usato per descrivere strutture che regolano o deviano il movimento dell'acqua. La parola richiama l'idea di qualcosa che blocca o controlla un flusso, proprio come un 'weir' fa con l'acqua, influenzando il paesaggio e l'ambiente circostante.

Come si scrive la soluzione Weir

Hai trovato la definizione "Peter che ha diretto L attimo fuggente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

W Washington

E Empoli

I Imola

R Roma

