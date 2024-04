La Soluzione ♚ È un vero ipocrita La definizione e la soluzione di 7 lettere: È un vero ipocrita. FINTONE - FARISEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su e un vero ipocrita: Le Bocche di Bonifacio (in corso Bucchi di Bunifaziu, in bonifacino Bocche de Bunifazziu, in gallurese Bocchi di Bunifaciu, in sassarese Bocchi di Bonifaziu, in sardo Buccas de Bonifatziu, in algherese Estret de Bonifacio) sono uno stretto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica; nel punto più breve distano circa 11 km. Altre Definizioni con fintone; vero; ipocrita; Non è vero; Un vero tontolone; Tale è un vero amico; Religiosi in modo ipocrita; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È un vero ipocrita

FINTONE

F

I

N

T

O

N

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'È un vero ipocrita' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.