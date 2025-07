Guida il disco volante nei cruciverba: la soluzione è Marziano

Home / Soluzioni Cruciverba / Guida il disco volante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Guida il disco volante' è 'Marziano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARZIANO

Curiosità e Significato di Marziano

Approfondisci la parola di 8 lettere Marziano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marziano? Marziano si riferisce a tutto ciò che riguarda Marte, il pianeta rosso del nostro sistema solare. Spesso associato a ipotetici esseri extraterrestri provenienti da quel pianeta, il termine viene usato anche in senso figurato per descrivere comportamenti strani o fuori dal comune. In sintesi, un marziano è chi si distingue per caratteristiche insolite o originali rispetto alla norma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Disco volante di plasticaDisco volanteT + disco volante = roccia vulcanicaDisco volante che esiste di sicuro ingIl famoso Tazio del volante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Marziano

Stai cercando la risposta alla definizione "Guida il disco volante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

Z Zara

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C R R O O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORRADO" CORRADO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.