La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Disco volante che esiste di sicuro ing' è 'Frisbee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRISBEE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Frisbee più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Frisbee.

Perché la soluzione è Frisbee? Il frisbee è un disco volante leggero e resistente, spesso usato per giochi all'aperto o sport come il disc golf. Inventato negli anni '40, rappresenta divertimento e movimento, portando le persone a lanciare e afferrare con facilità. È un vero e proprio simbolo di libertà e spensieratezza, perfetto per chi ama stare in compagnia all'aria aperta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L elenco dei brani di un disco ingIl disco dell icona di salvataggio dei file ingIl disco che si lancia per gioco al parco ingDisco volante di plasticaDisco volante

