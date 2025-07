Il gioco col pozzo nei cruciverba: la soluzione è Canasta

CANASTA

Curiosità e Significato di Canasta

Perché la soluzione è Canasta? La canasta è un celebre gioco di carte molto popolare, originario dell’Uruguay e diffuso in tutto il mondo. Si gioca in coppia, con l’obiettivo di creare combinazioni di carte e accumulare punti. La sua strategia e collaborazione lo rendono coinvolgente e divertente, ideale per trascorrere momenti di svago tra amici o in famiglia. È un passatempo che richiede abilità e intelligenza, perfetto per chi ama le sfide di carte.

Come si scrive la soluzione Canasta

Se "Il gioco col pozzo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A A C I Mostra soluzione



