La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Generatore di corrente' è 'Dinamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DINAMO

Curiosità e Significato di Dinamo

La parola Dinamo è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dinamo.

Perché la soluzione è Dinamo? Una dinamo è un dispositivo che trasforma l'energia meccanica in energia elettrica, grazie al movimento di rotazione di un magnete o di un avvolgimento di filo conduttore. Viene comunemente usata per alimentare luci di biciclette o piccoli apparecchi, producendo corrente continua. In parole semplici, è il cuore di molte fonti di energia portatili e sostenibili, rendendo possibile la nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Dinamo

Hai trovato la definizione "Generatore di corrente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

M Milano

O Otranto

