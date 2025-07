Con a Parigi nei cruciverba: la soluzione è Avec

AVEC

Curiosità e Significato di Avec

Approfondisci la parola di 4 lettere Avec: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Avec? Con a Parigi si traduce in francese come avec, che significa con. È una preposizione usata per indicare compagnia, modo o mezzo. Quindi, quando si dice con a Parigi, si intende con qualcuno o qualcosa nella capitale francese. È una parola semplice ma fondamentale per comunicare collaborazione o accompagnamento in francese. Conoscere avec aiuta a esprimersi meglio in situazioni quotidiane in Francia.

Come si scrive la soluzione Avec

Non riesci a risolvere la definizione "Con a Parigi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

C Como

