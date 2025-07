Come i canali che portano acqua ai campi nei cruciverba: la soluzione è Irrigui

IRRIGUI

Curiosità e Significato di Irrigui

La soluzione Irrigui di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Irrigui per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Irrigui? Irrigui sono i canali, le tubature o sistemi progettati per portare l'acqua ai campi coltivati, assicurando alle piante la giusta quantità di umidità. Sono fondamentali per l'agricoltura, soprattutto in zone dove la pioggia è scarsa, permettendo di ottenere raccolti più abbondanti e sostenibili. Senza gli irrigui, molte colture non potrebbero crescere efficacemente.

Come si scrive la soluzione Irrigui

Hai trovato la definizione "Come i canali che portano acqua ai campi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

R Roma

R Roma

I Imola

G Genova

U Udine

I Imola

