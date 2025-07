Variopinto il campione che ha già vinto una volta nei cruciverba: la soluzione è Iridato

Home / Soluzioni Cruciverba / Variopinto il campione che ha già vinto una volta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Variopinto il campione che ha già vinto una volta' è 'Iridato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRIDATO

Curiosità e Significato di Iridato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Iridato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Iridato.

Perché la soluzione è Iridato? Iridato indica qualcosa di colorato o variegato, spesso riferito a superfici ricche di sfumature o riflessi. Deriva da iride, che richiama i colori dell'occhio o di un arcobaleno. In ambito figurato, descrive anche una persona brillante o di grande talento, capace di distinguersi per le proprie qualità. Insomma, essere iridato significa essere ricco di sfumature e fascino, proprio come un campione che ha già vinto una volta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha vinto svariate Champions LeagueL unico tennista che ha vinto otto volte WimbledonHa vinto 14 ChampionsUsain : ha vinto 8 ori olimpiciHa vinto due scudetti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Iridato

La definizione "Variopinto il campione che ha già vinto una volta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

R Roma

I Imola

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T S O I I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INOSITE" INOSITE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.