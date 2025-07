Uno Stato come Dubai nei cruciverba: la soluzione è Emirato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno Stato come Dubai' è 'Emirato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMIRATO

Curiosità e Significato di Emirato

Vuoi sapere di più su Emirato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Emirato.

Perché la soluzione è Emirato? Un emirato è un territorio governato da un emiro, una figura di sovrano nel mondo arabo, spesso associato a paesi come gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di uno stato o regione con un sistema di governo monarchico, dove le decisioni sono affidate a un leader di origine araba. Con questa definizione, si comprende meglio il termine usato per descrivere Dubai e altre zone simili.

Come si scrive la soluzione Emirato

Hai trovato la definizione "Uno Stato come Dubai" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

