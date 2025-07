Una tela per biancheria nei cruciverba: la soluzione è Mussola

MUSSOLA

Curiosità e Significato di Mussola

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Mussola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mussola? La mussola è una stoffa leggera e morbida, tradizionalmente utilizzata per la realizzazione di biancheria intima, lenzuola o vestiti delicati. Realizzata principalmente in cotone o lino, è apprezzata per la sua trama sottile e traspirante. Questa fibra naturale, molto versatile, rappresenta un classico intramontabile nel mondo dell’abbigliamento e della cura della casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Finissima tela per biancheria femminileTela per biancheriaTela di cotone usata per confezionare biancheriaTela per sacchiFini capi di biancheria

Come si scrive la soluzione Mussola

M Milano

U Udine

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D D R E A W E J E N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDWARD JENNER" EDWARD JENNER

