NAPELLO

Curiosità e Significato di Napello

Approfondisci la parola di 7 lettere Napello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Napello? Il napello è una pianta velenosa che cresce nelle Alpi, noto per il suo aspetto attraente ma pericoloso. Caratterizzato da fiori blu e foglie sottili, può essere facilmente scambiato per specie innocue, ma il suo contatto può causare irritazioni o avvelenamenti. Conoscere il napello è fondamentale per chi esplora i sentieri alpini, per evitare rischi e rispettare la natura.

Come si scrive la soluzione Napello

La definizione "Una pianta velenosa diffusa nelle Alpi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

A Ancona

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M A L A C A Mostra soluzione



