Una dormita fuori casa nei cruciverba: la soluzione è Pernottamento

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una dormita fuori casa' è 'Pernottamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERNOTTAMENTO

Curiosità e Significato di Pernottamento

Hai risolto il cruciverba con Pernottamento? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Pernottamento.

Perché la soluzione è Pernottamento? Pernottamento indica il soggiorno che si fa fuori casa durante la notte, come in hotel, bed & breakfast o anche in campeggi. È l'atto di passare la notte in un luogo diverso dalla propria abitazione, spesso durante viaggi o vacanze. È un termine comune nel settore turistico e alberghiero, fondamentale per pianificare un viaggio confortevole e senza pensieri.

Come si scrive la soluzione Pernottamento

Se "Una dormita fuori casa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

R Roma

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

