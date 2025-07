Un dispositivo per collegamenti elettrici nei cruciverba: la soluzione è Morsettiera

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un dispositivo per collegamenti elettrici' è 'Morsettiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORSETTIERA

Curiosità e Significato di Morsettiera

Hai risolto il cruciverba con Morsettiera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Morsettiera.

Perché la soluzione è Morsettiera? Una morsa per collegare fili elettrici, chiamata anche morsettiera, è un dispositivo che permette di unire più conduttori in modo sicuro e ordinato. Facilita le connessioni elettriche all’interno di quadri, apparecchi o impianti, garantendo stabilità e sicurezza nel tempo. È uno strumento essenziale per chi lavora con l’elettricità, assicurando che i collegamenti siano affidabili e facili da gestire.

Come si scrive la soluzione Morsettiera

Non riesci a risolvere la definizione "Un dispositivo per collegamenti elettrici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

R Roma

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

