Un deposito della nave nei cruciverba: la soluzione è Cambusa

Home / Soluzioni Cruciverba / Un deposito della nave

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un deposito della nave' è 'Cambusa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMBUSA

Curiosità e Significato di Cambusa

Approfondisci la parola di 7 lettere Cambusa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cambusa? Camusa è un termine che indica un deposito o uno spazio di stoccaggio sulla nave, dove vengono conservati materiali o provviste. Deriva dal dialetto napoletano e rappresenta un elemento fondamentale per la gestione delle risorse a bordo. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio i termini legati alla vita marittima e alle attività navali. È un esempio di come il lessico nautico sia ricco e variegato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Deposito di autoLo scheletro della naveNon la lascia la nave fermaTramezzo da naveNave ausiliaria di difesa dei porti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cambusa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un deposito della nave", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I I A G I V T N O I L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOVINE ITALIA" GIOVINE ITALIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.