NOTA

Curiosità e Significato di Nota

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Nota, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nota? Nota è un breve scritto o annotazione che si fa per ricordare qualcosa o evidenziare un punto importante. Può essere anche un segno musicale che indica una determinata altezza o durata. La parola è molto usata in contesti scolastici, musicali e quotidiani, rappresentando sempre un promemoria o un'annotazione utile. Insomma, la nota è un modo semplice e efficace per mettere in evidenza un dettaglio importante.

Come si scrive la soluzione Nota

Non riesci a risolvere la definizione "Un appunto sulla scala"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

O Otranto

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B O A A M A R E I L N Mostra soluzione



