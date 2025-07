Tratti di strada in cui si può superare nei cruciverba: la soluzione è Rettifili

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tratti di strada in cui si può superare' è 'Rettifili'.

RETTIFILI

Curiosità e Significato di Rettifili

Perché la soluzione è Rettifili? I rettifili sono tratti di strada dove il sorpasso è consentito, solitamente segnalati da apposite insegne. Questi tratti permettono di superare in sicurezza veicoli lenti o fermi, garantendo fluidità e sicurezza alla circolazione. È importante rispettare le indicazioni e le condizioni della strada per evitare incidenti. Conoscere i rettifili aiuta a guidare con maggiore consapevolezza e responsabilità.

Come si scrive la soluzione Rettifili

Hai trovato la definizione "Tratti di strada in cui si può superare" in uno schema?

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

