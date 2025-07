Togliere qualcosa a qualcuno nei cruciverba: la soluzione è Privare

PRIVARE

Curiosità e Significato di Privare

Approfondisci la parola di 7 lettere Privare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Privare? Privare significa togliere qualcosa a qualcuno, privandolo di un suo possesso, diritto o beneficio. È un termine che indica una perdita forzata o volontaria di qualcosa che si aveva. Può riguardare beni materiali, come denaro o oggetti, oppure aspetti più astratti come libertà o opportunità. In ogni caso, implica una sottrazione che ne modifica la condizione originale.

Come si scrive la soluzione Privare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Togliere qualcosa a qualcuno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

I Imola

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O T L S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SETOLA" SETOLA

