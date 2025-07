La spider della Lancia resa famosa dal film Il sorpasso nei cruciverba: la soluzione è Aurelia

Home / Soluzioni Cruciverba / La spider della Lancia resa famosa dal film Il sorpasso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La spider della Lancia resa famosa dal film Il sorpasso' è 'Aurelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AURELIA

Curiosità e Significato di Aurelia

La soluzione Aurelia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aurelia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aurelia? L'Aurelia è un'iconica autovettura italiana prodotta dalla Lancia tra gli anni '50 e '60, celebre per il suo stile elegante e le prestazioni innovative. Rendeva famosa la casa torinese nel mondo, anche grazie alla sua apparizione nel film Il sorpasso, dove la spider catturò l'immaginazione di molti appassionati. Un vero simbolo di raffinatezza e avventura su strada.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Località calabrese resa famosa dai bronziUna scarpetta l ha resa famosaIl pescecane di una famosa serie di filmL hanno resa famosa due bronziPorta romana resa famosa da una breccia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aurelia

Se "La spider della Lancia resa famosa dal film Il sorpasso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

U Udine

R Roma

E Empoli

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I C O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIPRO" CIPRO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.