SFINTERI

Curiosità e Significato di Sfinteri

Perché la soluzione è Sfinteri? I sfinteri sono muscoli circolari fondamentali nel corpo umano, capaci di contrarsi e rilassarsi per controllare aperture e chiusure di organi come l'ano e lo sfintere anale. Agiscono come valvole naturali, regolando il passaggio di feci, urine e altri fluidi. La loro funzione è essenziale per il controllo volontario e involontario di molte funzioni corporee.

Come si scrive la soluzione Sfinteri

La definizione "Sono muscoli circolari" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

F Firenze

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

