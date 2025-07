Solca le onde... dello spazio nei cruciverba: la soluzione è Astronave

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Solca le onde... dello spazio' è 'Astronave'.

ASTRONAVE

Curiosità e Significato di Astronave

La soluzione Astronave di 9 lettere

Perché la soluzione è Astronave? Un'astronave è un veicolo progettato per viaggiare nello spazio, esplorando pianeti, stelle e galassie lontane. È il mezzo che permette all'uomo di spingersi oltre i confini terrestri, portando avanti la conquista dell'universo. Dalla fantascienza alla realtà, le astronavi rappresentano il sogno di scoprire l'infinito. Un simbolo di avventura e innovazione che continua a ispirare l'umanità.

Come si scrive la soluzione Astronave

Solca le onde... dello spazio

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O R I E L D P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLIEDRO" POLIEDRO

