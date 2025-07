Si scioglie in gocce nei cruciverba: la soluzione è Nube

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si scioglie in gocce' è 'Nube'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUBE

Curiosità e Significato di Nube

Vuoi sapere di più su Nube? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Nube.

Perché la soluzione è Nube? La parola nube indica una massa di vapore acqueo condensato sospesa in cielo, che può assumere forme diverse e portare pioggia. Si scioglie in gocce quando si trasforma in pioggia, creando un suggestivo spettacolo atmosferico. È un elemento fondamentale del ciclo dell'acqua, collegando il cielo alla terra e influenzando il clima e l'ambiente che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Nube

La definizione "Si scioglie in gocce" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

U Udine

B Bologna

E Empoli

