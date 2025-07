Si esprime con le mani nei cruciverba: la soluzione è Muto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si esprime con le mani' è 'Muto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUTO

Curiosità e Significato di Muto

La soluzione Muto di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Muto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Muto? MUTO indica una persona che non parla, spesso perché non può o sceglie di comunicare con il silenzio. È collegato all'atto di usare le mani per esprimersi, come nella lingua dei segni, ma anche alla condizione di chi rimane in silenzio. La parola racchiude quindi l’idea di un modo di comunicare senza parole, attraverso gesti e silenzio.

Come si scrive la soluzione Muto

La definizione "Si esprime con le mani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

U Udine

T Torino

O Otranto

