La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se viene spezzata è per sostenere qualcuno' è 'Lancia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANCIA

Curiosità e Significato di Lancia

Perché la soluzione è Lancia? La parola lancia indica uno strumento lungo e appuntito usato storicamente come arma o attrezzo da guerra. Quando si parla di se viene spezzata, si fa riferimento alla sua funzione di sostegno, come nel caso della lancia usata come asta per sostenere qualcosa o qualcuno, ad esempio una bandiera o un supporto. La lancia, quindi, rappresenta un simbolo di aiuto e protezione.

Come si scrive la soluzione Lancia

Stai cercando la risposta alla definizione "Se viene spezzata è per sostenere qualcuno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

