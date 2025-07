San patrono di Pescara nei cruciverba: la soluzione è Cetteo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'San patrono di Pescara' è 'Cetteo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CETTEO

Curiosità e Significato di Cetteo

La soluzione Cetteo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cetteo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cetteo? Cettèo è il nome del santo patrono di Pescara, celebrato il 20 gennaio. È una figura spirituale molto amata, simbolo di protezione e tradizione per la città. La sua figura rappresenta l'intercessione divina e il legame tra comunità e fede. Conosciuto anche come San Cettèo, questa figura è un punto di riferimento per i pescaresi in occasioni speciali e festività religiose.

Come si scrive la soluzione Cetteo

Se ti sei imbattuto nella definizione "San patrono di Pescara", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

O Otranto

