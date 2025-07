Da quelli correnti si preleva con il bancomat nei cruciverba: la soluzione è Conti

Home / Soluzioni Cruciverba / Da quelli correnti si preleva con il bancomat

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Da quelli correnti si preleva con il bancomat' è 'Conti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTI

Curiosità e Significato di Conti

Approfondisci la parola di 5 lettere Conti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Conti? I conti sono i conti bancari che permettono di gestire e prelevare denaro, anche tramite il bancomat. Sono strumenti fondamentali per le operazioni quotidiane, come pagamenti, ricariche e prelievi, offrendo sicurezza e comodità. In sostanza, rappresentano il punto di accesso ai propri fondi finanziari. Quindi, quando si parla di quelli correnti, ci si riferisce proprio ai conti bancari di uso quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si infila nel BancomatSi ritirano al BancomatSi ritirano dai BancomatSi ritirano con i BancomatSi fanno con il bancomat

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Conti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Da quelli correnti si preleva con il bancomat", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I N A S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALANIS" ALANIS

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.