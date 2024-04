La Soluzione ♚ Si ritirano dai Bancomat

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si ritirano dai Bancomat. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOLDI

Curiosità su Si ritirano dai bancomat: Automobilisti o ritirano il biglietto o pagano il pedaggio. per pagare il pedaggio generalmente sono accettati i seguenti metodi: in contanti, con il bancomat, carta... Il denaro o moneta o anche soldi secondo le scienze economiche è uno strumento che può assumere le funzioni di: mezzo di scambio unità di conto riferimento per pagamenti dilazionati riserva di valore. Il denaro è uno dei principali argomenti studiati in economia.

