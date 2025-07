Protegge la gamba del calciatore o del rugbista nei cruciverba: la soluzione è Parastinco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Protegge la gamba del calciatore o del rugbista' è 'Parastinco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARASTINCO

Curiosità e Significato di Parastinco

Vuoi sapere di più su Parastinco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Parastinco.

Perché la soluzione è Parastinco? Il parastinco è un accessorio indispensabile per calciatori e rugbisti: si tratta di una protezione imbottita che avvolge e rinforza la parte inferiore della gamba, prevenendo infortuni durante il gioco. Indossarlo significa tutelarsi da contusioni, fendenti e distorsioni, garantendo sicurezza e tranquillità in campo. È un alleato fondamentale per chi vuole giocare senza rischi.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

