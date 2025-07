Pesa e misura i suoi assistiti nei cruciverba: la soluzione è Pediatra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesa e misura i suoi assistiti' è 'Pediatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDIATRA

Curiosità e Significato di Pediatra

La parola Pediatra è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pediatra.

Perché la soluzione è Pediatra? Il termine pediatra indica il medico specializzato nella cura e nel monitoraggio della salute dei bambini, dalla nascita all’adolescenza. Si occupa di valutare la crescita, le vaccinazioni e di intervenire in caso di malattie, assicurando che i piccoli siano sempre in forma e in buona salute. In breve, è il professionista che pesa e misura i più piccoli per garantirne il benessere.

Come si scrive la soluzione Pediatra

Non riesci a risolvere la definizione "Pesa e misura i suoi assistiti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

