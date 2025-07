Ospita il Gran Premio di Malesia del Motomondiale nei cruciverba: la soluzione è Sepang

SEPANG

Curiosità e Significato di Sepang

Approfondisci la parola di 6 lettere Sepang: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sepang? Sepang è il nome dell'ampio circuito situato in Malesia, famoso per ospitare il Gran Premio di MotoGP. Situato vicino a Kuala Lumpur, il tracciato è noto per le sue curve veloci e le condizioni climatiche imprevedibili, che mettono alla prova piloti e motociclette. Un vero punto di riferimento nel calendario internazionale delle corse, Sepang rappresenta un'emozionante sfida su due ruote.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il circuito sede del Gran Premio della Malesia del MotomondialeCittà che ospita il Gran premio d Australia di F1I cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-RomagnaVi si correva il Gran Premio di Formula 1 in PortogalloL autodromo del Gran Premio dell Emilia-Romagna

Come si scrive la soluzione Sepang

S Savona

E Empoli

P Padova

A Ancona

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U P A A T C T A S I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASTASCIUTTA" PASTASCIUTTA

