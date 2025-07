Non diritti nei cruciverba: la soluzione è Storti

STORTI

Curiosità e Significato di Storti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Storti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Storti.

Perché la soluzione è Storti? Storti indica qualcosa che non è diritto o perfetto, spesso riferendosi a linee o forme curve e irregolari. Può anche essere usato in senso figurato per descrivere comportamenti o situazioni ingiuste o sbagliate, che vanno contro le regole o i principi. Insomma, quando qualcosa è storto, significa che non segue il percorso corretto, evidenziando un'irregolarità o una deviazione dalla normalità.

Come si scrive la soluzione Storti

Hai davanti la definizione "Non diritti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

