Un mobiletto con più cassetti per lavori femminili nei cruciverba: la soluzione è Chiffonniere

Home / Soluzioni Cruciverba / Un mobiletto con più cassetti per lavori femminili

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un mobiletto con più cassetti per lavori femminili' è 'Chiffonniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIFFONNIERE

Curiosità e Significato di Chiffonniere

La parola Chiffonniere è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Chiffonniere.

Perché la soluzione è Chiffonniere? Una chiffonière è un mobiletto elegante con più cassetti, tradizionalmente usato per riporre abiti, accessori o piccoli oggetti femminili. Spesso caratterizzata da uno stile raffinato, è perfetta per organizzare con praticità e stile lo spazio dedicato alla cura di sé. Si tratta di un elemento versatile che unisce funzionalità e design, rendendo ogni ambiente più ordinato e accogliente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il più noto fra i lavori di BrechtI lavori più sgraditiLa più grave delle voci femminiliUn tempo era addetta ai lavori più umili in cucinaLe scarpe femminili più basse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Chiffonniere

La definizione "Un mobiletto con più cassetti per lavori femminili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

H Hotel

I Imola

F Firenze

F Firenze

O Otranto

N Napoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C C I I I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CICALII" CICALII

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.